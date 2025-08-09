كرامي: التعاون بين هذين القطاعَين يساهم في بناء المجتمع

احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب ماستر الدراسات الاستراتيجية في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

حضر الاحتفال وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، قائد الجيش ممثلًا باللواء الركن حسان عوده، إضافة إلى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور حبيب القزي وعدد أساتذة الجامعة اللبنانية ومجموعة من الضباط.

وفي الكلمة التي ألقاها، لفت اللواء عوده إلى أن قيادة الجيش تعلق أهمية خاصة على برنامج ماستر الدراسات الاستراتيجية في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتأمل من خلاله تكوين مجموعة من الضباط ذوي الاطّلاع الواسع والاستفادة من كفاءاتهم في وحدات الجيش، إضافة إلى الدور الريادي الذي سيؤديه الخريجون المدنيون في المجتمع.

من جهتها، شددت كرامي على ضرورة التعليم في بناء الدولة، معتبرة أنّ “التعاون بين القطاعَين العسكري والمدني يساهم في بناء المجتمع اللبناني وتطوير التعليم فيه”، وأعلنت عن قرب إطلاق مشروع برنامج شهادة الدكتوراه في العلوم العسكرية في الجامعة اللبنانية.

بعد ذلك، تحدث بدران فشدد على أهمية التعاون بين الجامعة اللبنانية والجيش لرفع المستوى العلمي للضباط وتحقيق إنجازات على الصعيد الوطني.

وأشار إلى أن ماستر الدراسات الاستراتيجية يعبر عن رؤية وطنية طموحة تؤمن بأن العلوم الاستراتيجية ضرورة حتمية في عالم يتقاطع فيه الأمن بالمعرفة وتبنى فيه الدول على أساس الوعي العميق والقراءة الدقيقة للتحولات الجيوسياسية.

أضاف: “إن تعاون الجامعة اللبنانية مع الجيش اللبناني لا يعد مجرد اتفاق أكاديمي، بل هو تجسيد فعلي لعقيدة وطنية ترى في التعليم بوابة للاستقلال، وفي الفكر الاستراتيجي وسيلة لصون القرار السيادي وترسيخ مبدأ الدولة الراعية والمستنيرة والمنيعة”.

وتوجه إلى الخريجين: “تتخرجون اليوم، وأنتم تحملون شهادة معززة بالفكر الوطني الرشيد تؤهلكم لاستيعاب تعقيدات الواقع وصياغة الإجابات الحكيمة للتحديات الراهنة.. أنتم اليوم تمثلون مشروعًا وطنيًّا ستبنى عليه رؤى للسياسات العامة ومقاربات للأمن الوطني”.

وختم بدران: “إن لبنان الذي يخرج اليوم قادة في العلوم الاستراتيجية هو لبنان القادر على حماية سيادته وتحصين قراره والنهوض بمؤسساته على أساس العلم والكفاءة”.

واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجات والخريجين.