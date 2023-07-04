الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرامي شدد على وجوب الفصل بين جريمة القرنة السوداء ومشكلة المياه

منذ 9 دقائق
النائب فيصل كرامي

النائب فيصل كرامي

A A A
طباعة المقال

شدد النائب فيصل كرامي على وجوب الفصل بين جريمة القرنة السوداء التي لا تزال حيثياتها غير واضحة، ومشكلة المياه التي بحاجة الى حل، وأن الشعب اللبناني يتمسك بالعيش الواحد ومؤسسات الدولة.

واشار خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI الى أن “الخلاف العقاري هو موضوع مزمن منذ عشرات السنين، وحلّه بسيط ولكن للاسف هناك تمييع وتعطيل وتأخير تحت حجة بأن الزمن يحل المشكلة، وعندما تقع الحادثة، يستنكرون”. وقال أن الحل كان عبر بحيرة تأمن التمويل لها.

وشكر الجيش الذي حوّل المنطقة الى عسكرية موقتا لمنع الاحتكاك بين الاهالي، لافتا الى أن الحل المستدام هو حل المياه وتحديد العقارات.

وتطرق الى موضوع الحكومة، معتبرا انها تعمل كمستقلة ضمن نظام سياسي هجين، وتطلب ايضا صلاحيات استثنائية ، وهو مشهد غير طبيعي ببلد ديمقراطي، كما قال، مضيفاً: “لست مسؤولا عن مواقف أي طرف واسير بما انا مقتنع به”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدرسة - تعبيرية
    متعاقدو الأساسي: لايصال حق الاساتذة المتعاقدين الاساسي الى اصحابه
    ميقاتي وبو حبيب
    ميقاتي من مؤتمر الإقتصاد الاغترابي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات الرئاسة هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات
    قضاء بشري
    جريمة بشري… اتصالات واجتماعات لاحتواء غضب الشارع

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    غارات إسرائيلية على سوريا
    تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟