كرامي شدد على وجوب الفصل بين جريمة القرنة السوداء ومشكلة المياه

شدد النائب فيصل كرامي على وجوب الفصل بين جريمة القرنة السوداء التي لا تزال حيثياتها غير واضحة، ومشكلة المياه التي بحاجة الى حل، وأن الشعب اللبناني يتمسك بالعيش الواحد ومؤسسات الدولة.

واشار خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI الى أن “الخلاف العقاري هو موضوع مزمن منذ عشرات السنين، وحلّه بسيط ولكن للاسف هناك تمييع وتعطيل وتأخير تحت حجة بأن الزمن يحل المشكلة، وعندما تقع الحادثة، يستنكرون”. وقال أن الحل كان عبر بحيرة تأمن التمويل لها.

وشكر الجيش الذي حوّل المنطقة الى عسكرية موقتا لمنع الاحتكاك بين الاهالي، لافتا الى أن الحل المستدام هو حل المياه وتحديد العقارات.

وتطرق الى موضوع الحكومة، معتبرا انها تعمل كمستقلة ضمن نظام سياسي هجين، وتطلب ايضا صلاحيات استثنائية ، وهو مشهد غير طبيعي ببلد ديمقراطي، كما قال، مضيفاً: “لست مسؤولا عن مواقف أي طرف واسير بما انا مقتنع به”.