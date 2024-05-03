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كرامي: علينا الانتباه لأمور ابنائنا في المنازل

منذ 18 دقيقة
فيصل كرامي

فيصل كرامي

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كتب رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي عبر منصة “اكس”: “تحية لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على متابعتهم وكشفهم لعصابة المجرمين الـ tiltokers المغتصبين المنحرفين. ‏ورسالة لجميع الاهالي ونحن منهم، علينا الانتباه لأمور ابنائنا في المنازل رغم انشغالنا بأمور الحياة، فالعصابات لم تعد خارج البيوت بل اصبحت في بيوتنا تصطاد ابناءنا بسهولة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. العالم الافتراضي هو اخطر من العالم الواقعي، لان المجرمين فيه مجهولون ويصولون ويجولون من دون رادع”.

 

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