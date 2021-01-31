كرامي: عند رفع الدعم سيتكرر مشهد طرابلس في كل لبنان

أكّد النائب فيصل كرامي أنه “عند رفع الدعم سيتكرر مشهد طرابلس في كل لبنان”، معتبراً أن “حق الطرابلسيين هو لدى الدولة اللبنانية وليس مسؤولية الأغنياء”.

وقال في حديث عبر قناة ” الجديد” مساء اليوم الأحد: “لم يعد بإمكاننا تحصين الجسم الطرابلسي ممّن يريد استغلال وجع الناس وليست مسؤوليتي الإجابة عن أثرياء ورؤساء طرابلس المتموّلين”.

وأضاف: “من الواضح أن هناك أموال حركت أحداث طرابلس وهناك من زودهم بالقنابل، وأؤكد وجود مندسين في التحركات”.

ورداً على سؤال، قال كرامي أن “موضوع التسلح خط أحمر، والكلام الذي قاله الرئيس نجيب ميقاتي لا يقصد ما صدر عنه وقد فهم خطأ في الشارع”.

وتابع: “لا يوجد دخول ودور تركي مشبوه في طرابلس، والدعم التركي بلا شروط سياسية وعن طريق الدولة اللبنانية وقد يكون أهم من الـ NGOS”.

وأردف كرامي: “دفعنا في طرابلس ثمن التسوية والحب والحنان بين نادر الحريري وجبران باسيل واليوم ندفع ثمن انهيار التسوية بين الرئيسين عون والحريري”.

ورداً على سؤال قال، “لو كانت استقالتي ذات فائدة لقدمتها الآن على الهواء و”نحنا اختصاص استقالة”.