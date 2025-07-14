كرامي من مركز امتحانات في بعلبك: ملتزمون بالتصحيح العادل

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مركزين للامتحانات الرسمية في بلدة بدنايل ـ قضاء بعلبك، أحدهما لشهادة الثانوية العامة في متوسطة سليم حيدر الرسمية، والآخر في معهد بدنايل الفني الرسمي، يرافقها مستشارها الإعلامي ألبير شمعون وفريق من الوزارة.

وكان في استقبالها في المحطة الأولى، رئيس المنطقة التربوية في بعلبك ـ الهرمل حسين عبد الساتر، رئيس المركز الدكتور إلياس الهاشم، ومديرة المدرسة فاطمة الرمح.

وخلال جولتها بين الغرف، استمعت كرامي إلى ملاحظات الطلاب حول مضمون الامتحانات، مؤكدة أن ما شهدته من ارتياح وتفاعل إيجابي “دليل على أن التعليم لا يزال أولوية للبنانيين، رغم الأزمات التي نمرّ بها”.

وأشارت إلى أن الشائعات التي سبقت الامتحانات حول صعوبتها لم تكن في محلها، مضيفة: “الطلاب مرتاحون، ولمستُ ثقةً عالية لديهم، ونحن في الوزارة نتابع ملاحظاتهم بدقة، وملتزمون بالتصحيح العادل والمنصف للجميع”.