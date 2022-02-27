كرامي يبحث مع مفتي تركيا العلاقات بين البلدين

في إطار زيارته الى تركيا لمتابعة ملف المساعدات الاغاثية والانسانية، التقى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في انقرة، رئيس الشؤون الدينية التركي ومفتي الجمهورية التركية الدكتور علي أرباش، وتناول اللقاء ايضاً العلاقات الطيبة التي تربط تركيا بلبنان عموماً وبمدينة طرابلس خصوصاً.

خلال اللقاء شكر كرامي لمضيفه حسن الاستقبال وحسن التعاون، كما شكره على المساعدات الاغاثية التي ارسلتها مؤسسة الشؤون الدينية التركية خلال شهر رمضان الفائت، متمنياً على مؤسسة الشؤون الدينية المتمثلة برئيسها سماحة المفتي الدكتور علي ارباش الاستمرار بدعم العائلات اللبنانية في الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.

بدوره، رحّب المفتي الدكتور ارباش بكرامي في زيارته الثانية للمؤسسة الدينية واعداً اياه ببذل جميع الجهود المطلوبة لتأمين استمرارية هذه العلاقات ومساعدة لبنان وطرابلس اغاثياً وانسانياً خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعاني منها كل اللبنانيين على حدٍ سواء.

كما التقى كرامي خلال الزيارة رئيس جمعية “حجر صدقة” الاغاثية كمال اوزدال في مدينة اسطنبول، حيث شرح كرامي لاوزدال ضرورة وقوف تركيا وجمعياتها الاغاثية مع اخوتهم في لبنان في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

من جهته، اكّد اوزدال وقوف الجمعية الى جانب الاخوة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في لبنان منذ سنين ووعد ببذل كل الامكانات المتوفرة للوقوف الى جانب الشعب اللبناني التي تربطه بالشعب التركي اطيب واوثق العلاقات.