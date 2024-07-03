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كرامي يعلن عن تأمين الهبة اللازمة لمعالجة إشكالية الكلاب الشاردة في طرابلس

منذ 24 دقيقة
النائب فيصل كرامي

النائب فيصل كرامي

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أعلن النائب فيصل كرامي عن “تأمين الهبة اللازمة لمعالجة إشكالية الكلاب الشاردة في طرابلس والجوار”، وكتب عبر حسابه على منصة “أكس”: “بتنسيق ودعم مع دولة رئيس الحكومة ومن وزير الاشغال العامة والاخوة النواب طه ناجي وكريم كبارة وحيدر ناصر سيتم تأمين الاموال الضرورية لمعالجة إشكالية الكلاب الشاردة في طرابلس والجوار بالتعاون مع البلديات والجمعيات المختصة وذلك بهبة من مرفأ طرابلس، وبمساهمة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال الاخ والصديق توفيق دبوسي. ‏كل الشكر لكل من ساهم في معالجة هذه الاشكالية، والشكر موصول لجميع الجمعيات المهتمة ولجميع الهيئات ولكل من سيطبق خطة المعالجة من بلديات وشخصيات ومهتمين”.

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