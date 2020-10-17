استمع لاذاعتنا

كرة خطوة الاستشارات في ملعب الرئيس عون

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:46 صباحًا
الرئيس عون

الرئيس عون

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

لم تحمل الساعات الماضية أيّ جديد على حلبة الاشتباك الذي استجدّ حول التأجيل الرئاسي للاستشارات النيابية الملزمة، والصعوبات التي قال بيان التأجيل الرئاسي للاستشارات إنّها «تستوجب العمل على حلّها» ظلّت مجهولة.

إذ لم يتقدّم أيّ طرف رئاسي أو غير رئاسي بأيّ مبادرة في هذا الاتجاه، او على الاقل تحديد نوع هذه الصعوبات وماهيتها وأين تقع، وهل هي من النوع المُستعصي على الحل، أو أنّها قابلة لأن تُحلّ؟.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ «أجواء القوى السياسية المعنية بالإستشارات تعكس ما يفيد بـ»أنّ كرة الخطوة التالية في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون ليُحدّد آلية العمل على حلّ تلك الصعوبات، فكونه هو صاحب بيان التأجيل، من الواضح أنه هو وحده يعرف ما هي هذه الصعوبات؟ وبالتالي، فإنّ المبادرة في اتجاه حلحلتها، هي في يده».

المزيد من أخبار لبنان

زياد الحواط
الحواط: المشكلة في لبنان كيفية تطبيق القوانين
الدولار - الليرة
في الذكرى السنوية لاندلاع ثورة 17 تشرين… دولار السوق السوداء في تراجع طفيف
زغرتا
كورونا
22 إصابة جديدة في زغرتا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ازدادت فرص العمل عن بعد مع انتشار فيروس كورونا حول العالم
خبر سار … هذه الدول تمنحك تأشيرة طويلة الأمد
نفس الصحراء
ظاهرة غامضة … ما هي قصة الهياكل التي ظهرت قبل 20 عاما في صحراء مصر؟
التهاب الحلق أحد أعراض كورونا
كورونا
التهاب الحلق أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا