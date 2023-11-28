كركي: آليّة لتسهيل وضبط المعاملات الصحيّة

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “منذ منتصف هذا العام، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي سلسلة قرارات قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة . وقد شملت هذه الزيادات أدوية الأمراض المزمنة في لوائح الأدوية المعمول بها في الصندوق حيث تضاعفت أسعارها بين 12 ضعفًا (أدوية الBrand) و ال 15 ضعفاً (أدوية الـ Générique)،

وعليه وفي سياق مسالك العمل الممكنن، كانت أيّة معاملة تحتوي على دواء تفوق قيمته ال 500 الف ل.ل. تحال مباشرةً الى الطبيب المراقب.

من هنا، واستكمالاً للمسار التصحيحي لجهة تسهيل وتسريع حصول المضمونين على معاملاتهم وضبط الإنفاق الصحّي، أصدر مدير عام الضمان تعميماً بتاريخ 27/11/2023 حمل الرقم 2037 قضى بموجبه إحالة أيّة معاملة الى المراقبة الطبيّة في مكتب التبعيّة في الحالات التالية:

– تتضمّن الوصفة الطبيّة أدوية تتجاوز قيمتها الإجمالية ال 5 ملايين ل.ل. بعد ما كانت محدّدة في السابق ب 500 الف ل.ل.

– تتضمن أدوية خاضعة للرموز (*) و (**) وفق لائحة الادوية المعمول بها في الصندوق.

وفي هذا السياق، يتعهّد د. كركي بأنّه لن يتوانى عن الالتفات وتصحيح دقائق الأمور في الصندوق من أجل تحسين الخدمات المقدّمة الى المضمونين ورفع مستوى الرعاية الطبيّة والصحية والاجتماعية المقدّمة لهم”.