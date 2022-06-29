الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كركي: أضاليل بحق الضمان

منذ 5 دقائق
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

A A A
طباعة المقال

إعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أن الصحافي محمد وهبي “نشر كعادته، مجموعة من الأضاليل والأخبار المفبركة والأمنيات المغرضة التي تسيىء لسمعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة، التي ما تزال، بالرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد، تقاوم من أجل صون وحماية حقوق المضمونين”.

وقال في تصريح اليوم: “حيث أنّ إدارة الصندوق منشغلة بما هو فيه صلاح لمستقبل الضمان، وليس لديها متّسع من الوقت للدخول في مهاترات لا تسمن ولا تغني، سوف يتمّ الإدّعاء على كاتب المقال أمام القضاء المختص. كما تأمل إدارة الصندوق من نظيرتها في جريدة الأخبار والتي تكنّ لها الاحترام الكبير أن تضع حدّا لهذا النوع من الافتراءات المسيئة للعلاقة الجيّدة التي تربط بينها وبين الصندوق على الصعد كافّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المياه
    مياه الجنوب: لترشيد استهلاك المياه حتى عودة التيار الكهربائي
    علي مراد
    علي مراد: تحولنا الى بيضة القبان يتطلب التعاون الشعبي و العمل الكثيف
    غادة أيوب
    غادة أيوب: التأليف أمام مخاض صعب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا