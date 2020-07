كركي: إضافة فحص جديد لكشف سرطان عنق الرحم في الضمان

أضاف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فحص جديد لكشف سرطان عنق الرحم HPV OncoTect 3DX إلى لائحة الفحوص المخبرية المعمول بها في الصندوق.

وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الاتي:

“إستنادا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1132 المتخذ في الجلسة عدد 840 تاريخ 23 تموز 2020 القاضي بالموافقة على إضافة فحص جديد لكشف سرطان عنق الرحم HPV OncoTect 3DX الى لائحة الفحوص المخبرية المعمول بها في الصندوق، مع شرط الموافقة الطبية المسبقة من قبل المراكز، وتحديد تعرفته بـ: /000 150 / ل.ل.، ونظرا لضرورة مواكبة التطورات العلمية والطبية وتقديم أفضل العنايات للمرضى المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 642 تاريخ 27 تموز 2020 قضى بموجبها ما يلي:

أولا: يضاف فحص جديد لكشف سرطان عنق الرحم HPV OncoTect 3DX

إلى لائحة الفحوص المخبرية المعمول بها في الصندوق، مع شرط الموافقة الطبية المسبقة من قبل المراكز، وتحدد تعرفته بـ: /000 150 / ل.ل. (فقط ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لاغير)، على الشكل التالي:

Price of the test Sample type Biomarkers IncellDx Kits

Brand name

150 000 LBP Cervical cells sample E6, E7 m RNA HPV OncoTect 3DX

DNA Cell Cycle

ثانيا : يعمل بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 27 تموز 2020 وتبلغ إلى من يلزم.