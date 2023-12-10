كركي: إقفال مراكز الضمان غداً تضامنًا

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان البيان الآتي:

تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الصامد ومع أهلنا في الجنوب الحبيب في القرى الحدودية اللبنانية،

واستناداً الى المذكّرة رقم 26/2023 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء السيّد نجيب ميقاتي والتي قضى بموجبها إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023،

أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن إقفال المركز الرئيسي وجميع المكاتب والمديريّات في الضمان يوم غد الإثنين، وذلك ضمن إطار حملة التضامن والدعم للشعبين الشقيقين المقاومين الفلسطيني واللبناني اللذين يبذلان دماءهما دفاعاً عن الحريّة والكرامة ويقدّمان أرواحهم الطاهرة حمايةً للأوطان والمقدّسات.