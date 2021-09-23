كركي ادعى على مركز صحي بجرائم التزوير والرشوة في هذه المنطقة

تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوجيه من المدير العام محمد كركي، بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت حمل الرقم 3948 بتاريخ 21/9/2021 ضد مركز التشخيص الصحي ش.م.م. HDC وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا بالجرائم المتعلقة بالتزوير والرشوة والاستفادة من دون وجه حق من تقديمات الصندوق.

وكان كركي قد احال ملف المركز الى مصلحة القضايا في الضمان لدراسته القانونية وإجراء ما يلزم، بعد ما أظهرته التحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري والتي أثبتت ضلوع العاملين في هذا المركز بالتعاون مع بعض المستخدمين، بارتكاب جرائم احتيال ورشوة وتزوير وبخاصة لناحية التلاعب بتواريخ التثبت الطبي للمعاملات (الوصفات الطبية) وكذلك تاريخ التنفيذ (إجراء الصور الشعاعية).

وطلب كركي التحقيق مع جميع المتورطين والمرتكبين للجرائم المذكورة في كامل الملف واتهامهم واحالتهم الى القضاء المختص لانزال أشد العقوبات اللازمة بحقهم واسترداد الأموال المدفوعة من دون وجه حق، مكررا تأكيده أنه لن يتهاون مع كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق وأموال المضمونين، لأن حماية حقوقهم هي البوصلة والهدف الذي يقوم على أساسه الصندوق.