كركي: الأموال المجمعة بصندوق نهاية الخدمة تفوق كل التعويضات حتى العام 2065

اكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ أن جميع الإدارات الرسمية يجب أن تحتاج الى مدقق خارجي وفق القوانين المرعية الإجراء التي تقول أن جميع الإدارات الرسمية يجب أن تقوم بتحقيق خارجي، ونحن سنقر دفاتر الشروط، ونتأمل أن تصادق وزارتا العمل والمالية عليها”

وأشار كركي في تصريح تلفزيوني، الى أن “كل عمليات التدقيق التي أجريناها لغاية نهاية العام 2010 والبيانات المالية للضمان تظهر ​الوضع المالي​ للضمان الإجتماعي، ونتيجة للدراسات فإننا نطمئن اللبنانيين أن الأموال المجمعة بصندوق نهاية الخدمة تفوق كل تعويضات الناس أقله لغاية العام 2065، وجميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة في الصندوق”