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كركي: الإدعاء على شركة كرنبي للتنظيفات ومئات الأجراء الوهميين أمام النيابة العامة المالية

22 - مارس - 2021
كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن “قضية الأجراء الوهميين وملاحقة المخالفين اعتبرت على سلم أولويات الصندوق، وجند الضمان بأجهزته الرقابية والقانونية ومحاميه من أجل متابعتها والحؤول دون إضاعة أموال المضمونين لمن احتال وغش وزور بقصد الاستفادة دون وجه حق”.

كما أعلن أن محامي الصندوق، وبتوجيه من المدير العام، تقدموا بالادعاء أمام النيابة العامة المالية على شركة كرنبي للتنظيفات التي سجلت 337 أجيرا لبنانيا وهميا، حيث تم شطبهم من سجلات الصندوق، والمطالبة باسترداد التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حق، وكذلك فقد تم تكليف الشركة بدفع الاشتراكات عن العمال الأجانب بمبلغ قدر بحوالى مليار وأربعمائة مليون ليرة لبنانية.

وأكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه “سوف يستكمل بهذا الملف وأي ملفات تزوير واحتيال أخرى على مختلف أنواعها، في حق أي جهة كانت، وسوف يتخذ أقصى درجات العقوبات في حقهم، لأن أمانة حماية حقوق المضمونين هي البوصلة والهدف الذي يقوم على أساسه الصندوق وعلى الإدارة والمستخدمين وكل الأجهزة الرقابية والقانونية السهر على حمايتها”.

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