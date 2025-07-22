كركي التقى نقيب أطباء لبنان: للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي نقيب أطباء لبنان الدكتور الياس شلالا برفقة الدكتور بسام عليق، وقد تم خلال اللقاء التباحث في العلاقة التاريخية والمتينة التي تربط الضمان الاجتماعي بنقابة الأطباء.

وأوضح بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق “ساد الاجتماع جو من التعاون والتجاوب الإيجابي أبدته إدارة الصندوق، مشكلا بارقة أمل نحو تحقيق إصلاحات مهمّة طال انتظارها، تضمن كرامة الأطباء واستمرارية رسالتهم الإنسانية.

وفي هذا السياق، طرح النقيب عددا من المواضيع المهمة التي تهم الأطباء والقطاع الصحي، وقد أبد الدكتور كركي انفتاحا كبيرا إزاءها، مؤكدا استعداده لإجراء الدراسات ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها.

ومن أبرز النقاط التي تم التوافق عليها:

– فصل أتعاب الأطباء: بحيث يتم اعتماد الأتعاب الفردية لكل طبيب وعدم دمجها تحت عنوان “اللجنة الطبية” كما هو معمول به حاليا في الصندوق.

– اعتماد الطابع المالي على المعاملات الاستشفائية، ما يتيح توجيه إيراداتها لتغذية صندوق تقاعد الأطباء.

– تقسيط الاشتراكات والإعفاء من الغرامات لكل الجهات المتعاملة مع الصندوق، بما في ذلك المستشفيات والأطباء، وقد أكد الدكتور كركي أن الإدارة أحالت مشروع قانون إلى وزير العمل بهذا الشأن وهو قيد المتابعة.

– رفع أتعاب الأطباء المرتبطة بجلسات علاج مرضى غسل الكلى كي تتطابق مع الأجور المعتمدة في وزارة الصحة العامة، وبما يعكس الكلفة الفعلية للعلاج.

كما تمنى الدكتور شلالا على إدارة الضمان دراسة إمكانية تخفيض الاشتراكات المفروضة على الأطباء، ولو لفترة موقتة، في سياق دعم هذا القطاع الحيوي، ولاسيما الأطباء في المناطق النائية.

ومن جهته، تمنى الدكتور كركي من نقيب الأطباء العمل على احترام تعرفات الضمان والطلب إلى الأطباء عدم تقاضي أية فروقات مالية غير مبررة من المضمونين.

وختم البيان: “وفي ختام هذا اللقاء البناء، أكد الطرفان ضرورة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء، قائمة على الحوار والانفتاح والحرص المشترك على مصلحة المريض والطبيب معا، وترسي أسس شراكة عادلة تعيد الثقة إلى منظومة الصحة في لبنان”.