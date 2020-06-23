كركي: السائقون العموميون يخضعون ويستفيدون من قانون تعليق المهل

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة رقم 50 تاريخ 22/6/2020، قضى بموجبها تعليق العمل موقتا بأحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008.

ويعتبر السائق العمومي خاضعا ومستفيداً من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بغض النظر عن رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين الفترة من 18/ 10/ 2019 ولغاية 30/ 7/ 2020 أي من تاريخ بدء العمل بقانون تعليق المهل ولغاية نهاية العمل به”.

وجاء في نص المذكرة:

“بالإستناد إلى القانون رقم 160 تاريخ 8 أيار 2020 القاضي بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وإلحاقا بالمذكرة الإعلامية رقم 637 تاريخ 10/ 6/ 2020 (تعليق المهل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضمان الإجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له)، وعطفا على المذكرة 16 تاريخ 25/ 2/ 2008 (المتعلقة برخصة السوق العمومية الواجب إعتمادها للسائقين) لاسيما المادة (1) منها،

وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 828 المتخذ في الجلسة عدد 866 تاريخ 19/ 6/2020، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة رقم 50 تاريخ 22/6/2020 قضى بموجبها ما يلي:

“يعلق العمل موقتا بأحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 ويعتبر السائق العمومي خاضعا ومستفيدا من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بغض النظر عن رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين الفترة من 18/ 10/ 2019 ولغاية 30/ 7/ 2020 أي من تاريخ بدء العمل بقانون تعليق المهل ولغاية نهاية العمل فيهه”.