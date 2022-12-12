كركي بحث مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في تذليل صعوبات تعترض المدارس الخاصة

لقاء بين المدير العام للضمان الاجتماعي والأمين العام للمدارس الكاثوليكية

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مكتبه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان ومنسِّق إتحاد المؤسسات التربوية الأب يوسف نصر والوفد المرافق، وجرى التداول في الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيل المدارس الخاصة في لبنان للحصول على براءة ذمة من الصندوق، وتسديد الإشتراكات نقداً أو بموجب شيك مصرفي وتمديد التصريح الإسمي السنوي، إضافة إلى موضوع الحد الأدنى الرسمي الجديد للأجور، وكيفية التصريح عنه للضمان في ظل القوانين التي ترعى عمل المدارس الخاصة في لبنان.

وكذلك جرى التداول والبحث في موضوع المتقاعدين، وفي موضوع تقسيط الديون حيث تنتهي فترة التقسيط في 2022/12/31، ومدى إمكانية تمديدها وإعفاء أصحاب العمل والمستفيدين بطلبات تقسيط لم تُنجز حتى تاريخه وهي موجودة داخل مديريات ومكاتب الصندوق.

كذلك تطرّق المجتمعون إلى موضوع تعديل قانون التقاعد والسماح بتوريث الراتب التقاعدي أسوةً بما هو معمول به لدى صندوق التعويضات وكافة الجهات الضامنة، وذلك لحين صدور قانون الشيخوخة.

وفي موضوع نهاية الخدمة وإمكانية إعطاء التعويض على سعر منصّة صيرفة أكّد المدير العام بأنّ هذا الموضوع بحث مع حاكم مصرف لبنان منذ حوالي السنتين ولم يتم الوصول إلى نتائج إيجابية كونه يتعارض مع السياسة التي يتّبعها مصرف لبنان في إدارة السيولة في البلاد.

كذلك تطرّق المجتمعون إلى موضوع التنسيق مع وزارة العمل بخصوص تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة والضمان الإجتماعي في إطار عمل لجنة المؤشر.

وفي الختام، شكر الأب نصر كركي على إيلائه المواضيع التي تهم كافة القطاعات في لبنان الإهتمام اللازم، ومن ضمنها القطاع التربوي الذي يعاني في ما يعاني في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد ولم تستثنِ أياً من القطاعات وقد وعد المدير العام د. كركي بدراسة كافة المواضيع المطروحة وإيجاد الحلول اللازمة لها في إطار إحترام قانون و أنظمة الضمان الإجتماعي.