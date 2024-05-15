كركي بحث مع خوري وجبّور أوضاع المؤسسات الخيرية

بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه مع رئيس الجمعيّة اللبنانيّة للصحّة والبيئة فؤاد خوري ومدير دار الصداقة – المؤسسة المخلصيّة الاجتماعية الأب جوزف جبّور، أبرز الإصلاحات والترتيبات الأخيرة التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل إعادة عمله بالقدرة والكفاءة اللتيين لطالما تميّز بهما، وتمّ التداول بالأوضاع الصحيّة والاجتماعية العامّة في البلاد ولا سيما بالنسبة للمؤسسات الخيريّة.

وفي هذا السياق، تقدّم مدير دار الصداقة الخيريّة بكتاب إلى المدير العام من أجل إعفاء المؤسسات الخيريّة من غرامات التأخير، كون هذه الأخيرة فقدت دعم وزارة الشؤون الاجتماعية خصوصاً في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وأثنى خوري وجبّور على الدور الذي يلعبه كركي في “حماية حقوق المضمونين والتصدّي للمحاولات المستمرّة من أجل إلغاء دوره لصالح شركات التأمين الخاصّة”، وأكّدا على “المضي في حثّ المراجع المختصّة من أجل إصدار القوانين والمراسيم اللازمة لتسوية أوضاع المؤسسات الخيريّة”.

من جهته، أكد كركي حرصه الشديد “على استمرارية عمل هذه المؤسسات التي تؤدّي دوراً نبيلاً في مساعدة الأيتام والفقراء والفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني”.