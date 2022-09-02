كركي تابع مع الدكتور يوسف بخاش أوضاع الأطباء

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه، صباح اليوم، نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش ومستشاره أنطوان حايك وعضوي مجلس النقابة الدكتورين سعد أبو همين وتغريد الحاج علي.

وأفاد بيان لكركي بأن المجتمعين بحثوا في أبرز القضايا المتعلقة بالشأن الصحي عموما، وأوضاع الأطباء في لبنان خصوصا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ حوالى 3 سنوات.

وبحسب البيان، فقد تطرق الوفد إلى علاقة الأطباء مع الضمان والإجراءات التي اتخذها المدير العام ويعمل عليها بغية تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأطباء من أجل وضع حد للنزيف الحاد في هذا القطاع، حيث هاجرت كوادره بمعظمها إلى الخارج لإيجاد ظروف عمل أفضل.

ولفت البيان إلى أن “المجتمعين بحثوا في ضرورة التحول الرقمي عموما، واعتماد الوصفة الطبية الالكترونية كخطوة أولية من أجل تخفيف الأكلاف المادية من أحبار وأوراق وغيرهما، التي باتت أسعارها باهظة جدا، وكذلك التخفيف عن كاهل المضمونين، إضافة إلى تعزيز اعتماد وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وأعلن أن المجتمعين تناولوا الملف المتعلّق بكيفية استفادة الأطباء المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة إثر صدور القانون الخاص بذلك في آذار 2022.