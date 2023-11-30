كركي: تسهيل إنشاء حساب مؤسسة على الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “عطفاً على المراجعات المتكرّرة التي تلقتها مديرية العلاقات العامة في الضمان والمتعلقة بعدم تمكن بعض المؤسسات من إنشاء حساب شخصي لها على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، يهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن يوضح لأصحاب المؤسسات أنه للتمكّن من إنشاء حساب لها للاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يوفّرها الموقع الالكتروني الديناميكي للصندوق، يجب وضع المعلومات بدقة كما هي واردة على نماذج الضمان الخاصة بالمؤسسة، كإسم صاحب المؤسسة كما هو وارد على جدول التعويضات العائلية وتاريخ تسجيل المؤسسة كما هو وارد على نموذج الاشعار، أما بالنسبة لرقم آخر ايصال فيجب وضع رقم آخر عملية تسديد مبالغ للصندوق أيًا كان نوعها (اشتراكات، تسويات، زيادات تأخير).

في هذا الاطار، يذكّر كركي بضرورة مشاهدة الفيديو التوضيحي الخاص بإنشاء حساب مؤسسة الموجود على صفحة الصندوق الرئيسة في خانة فيديوهات توضيحية لما فيه من معلومات تسهل على ذوي العلاقة إنشاء حساب مؤسسة.

وفي الختام، وفي الحالات التي يتعذّر فيها على أصحاب المؤسسات التمكّن من إنشاء حساب لمؤسستهم، بإمكانهم التوجّه بكتاب رسمي الى مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل في المركز الرئيسي للصندوق، موقع من قبل صاحب المؤسسة أو المفوّض بالتوقيع عنها، يتضمّن رقم هاتف المؤسسة، على أن يكون هذا الكتاب مُرفقاً بإذاعة تجارية حديثة للمؤسسة، ليصار الى فتح الحساب اللازم لهم من قبل إدارة الصندوق”.