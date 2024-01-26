كركي: تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان بأنه “في إطار سعيه المستمر لتحسين التقديمات الصحية، وذلك إستكمالًا للنهج التصحيحي الذي اعتمده، وتنفيذًا للعهد الذي قطعه بتوظيف أية إيرادات إضافية يحققها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل تحقيق هذه الغاية، وإستنادًا إلى قراري مجلس الإدارة رقم 1268 و1269 المتخذين في جلسته عدد 1027 تاريخ 17/1/2024، أصدر المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي مذكرتين إعلاميتين بتاريخ 25/1/2024 حملت الأولى الرقم 738 وقضى بموجبها تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى عن طريق البريتوان PERITONEAL DIALYSIS لتصبح كالتالي:

Name of item Registration number Therapy Mode Price MOPH 2023

DIANEAL PD4 CYCLER 1.36% GLUCOSE 36814/1 CYCLER 205,601

DIANEAL PD4 CYCLER 2.27% GLUCOSE 36914/1 CYCLER 205,601

DIANEAL PD4 CYCLER 3.86% GLUCOSE 39014/1 CYCLER 205,601

EXTRANEAL 7.5% SINGLE BAG 195044/04 CYCLER 359,463

DIANEAL PD4 1.36% GLUCOSE 32614/1 MANUAL 207,880

DIANEAL PD4 2.27% GLUCOSE 32514/1 MANUAL 207,880

DIANEAL PD4 3.86% GLUCOSE 39114/1 MANUAL 198,796

EXTRANEAL 7.5% TWIN BAG 195043/04 MANUAL 420,468

NUTRINEAL PD4 WITH 1.1% AMINO ACID TWIN 195042/04 MANUAL 290,169

آملًا أن يؤدي هذا التدبير إلى تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عن حوالي 100 مريض يتعالجون بهذه الطريقة لغسيل الكلى وهم خارج المستشفى (في المنزل).

أما المذكرة الثانية التي حملت الرقم 739، فقد قضى بموجبها تحديد تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية “RADIOTHERAPY” بمبلغ مقطوع قدره 90 مليون ل.ل. المتضمن العلاج بالأشعة بمختلف الطرق CT-Scan وMRI المرافقة له مهما بلغ عدد الجلسات، ضمن الضوابط التالية:

– في حال توقف العلاج لأي سبب من الأسباب قبل منتصف عدد الجلسات، يدفع نصف المبلغ المقطوع.

– في حال عدم إستكمال العلاج لأي سبب من الأسباب بعد تعدي منتصف عدد الجلسات، يدفع المبلغ كاملًا.

وفي هذا السياق، طلب المدير العام من جميع المتعاملين مع الصندوق في القطاع الصحي الإلتزام بالتعرفات المحددة أعلاه وعدم تقاضي أية فروقات مالية ناتجة عن هذه الأعمال والتي لم يعد في استطاعة المضمونين تحمل أعبائها، كما يدعوهم إلى التعاون وبذل الجهود المشتركة من أجل العبور إلى بر الأمان واستعادة الضمان لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والإجتماعي في البلاد، محذرًا من أن إدارة الصندوق سوف تتخذ إجراءات رادعة في حق المخالفين قد تصل إلى حد الإدعاء أمام القضاء المختص.