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كركي: زيادة الحد الأدنى للأجور سترفد صندوق الضمان بحوالي 2500 - 3000 مليار ل.ل

منذ 3 دقائق
المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي

المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي

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أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح انه “اعتبارا من 2024/4/1، اعتمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نظام المبالغ المقطوعة، أي تحدد مسبقا قيمة الفاتورة الإستشفائية وفقا لمدة الإقامة المطلوبة، ويساهم الضمان بنسبة 45 في المئة من قيمتها، أما المضمون فيدفع حوالي ال 55 في المئة.)

وأشار الى “ان زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. سوف ترفد صندوق الضمان بحوالي 2500 – 3000 مليار ل.ل. ستوظف في فرع ضمان المرض والأمومة وتحديدا في القطاع الاستشفائي لزيادة مساهمة الصندوق إلى ال 70 في المئة وحتى ال 90 في المئة من قيمة الاستشفاء”.

وأعلن “إن إدارة الصندوق لن تتوانى عن إعطاء المستشفيات والأطباء حقوقهم، ولكننا نتمنى عليهم في المقابل الالتزام بالمبالغ المتوافق عليها وكذلك تأمين عناية طبية لائقة بالمضمونين”.

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