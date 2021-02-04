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كركي: سندات الـ 200 مليار دخلت حساباتنا

4 - فبراير - 2021
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان، أن إدارة الصندوق “تلقت كشفاً من مصرف لبنان المركزي يبيّن وصول السندات المذكورة أعلاه الى حسابتها”، وعليه، يبشّر جميع المضمونين أنه “اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل ستبدأ إدارة الضمان بتمويل جميع المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية بالأموال اللازمة كي تتمكن هذه الأخيرة من المباشرة بدفع معاملات جميع المضمونين أي الحالات العادية وكذلك الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية)”.

وفي سياق متصل، وبعد إعادة مجلس إدارة الضمان التصويت على قرار السلفات الشهرية للمستشفيات وبانتظار مصادقته من وزيرة العمل بالقريب العاجل، أكد المدير العام أن “قرار تمويل المستشفيات، إدارة وأطباء، هو مستمر وسوف يصدر القرار اللازم بالسلفات المالية في الأيام القليلة القادمة وذلك ايفاءً لجهودهم الجبّارة وكي يتكمنوا من الصمود في ظلّ هذه الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، لاسيّما فيما يخصّ علاجات مرضى كورونا، إضافة الى أن المستشفيات تعتمد بصورة أساسية على هذه السلفات كي تسدد رواتب وأجور العاملين في القطاع الاستشفائي”.

وكرّر كركي التأكيد “على جميع مستخدمي الصندوق بفئاتهم كافّة ومراكزهم الادارية وكذلك على جميع المراجعين من أصحاب العمل والمضمونين، بضرورة التقيّد بتدابير الوقاية والسلامة العامّة المتعلقة بالحماية من وباء “كورونا” ولا سيّما ارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة والتعقيم، وكذلك المحافظة على التباعد الاجتماعي، ويُطلب من جميع الرؤساء المباشرين لمستخدمي الصندوق تحمّل مسؤولياتهم لجهة حسن تطبيق هذه التدابير”.

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