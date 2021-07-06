كركي: سنوصل صوت المضمون وشكواه بلا وسيط

عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي صباح اليوم، اجتماع عمل في مبنى الضمان الرئيسي لمتابعة تنفيذ “مشروع تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” الممول من الاتحاد الأوروبي مع كل من السيد عامر صياغة (مدير المشروع من وزارة التنمية الإدارية) والسيدة لور وهبة (مديرة المشروع من الضمان الاجتماعي) والسيّد حسن شكر (مدير الاحصاء و تنظيم أساليب العمل في الصندوق) والسيد جو زعرور (خبير المعلوماتية من الشركة المنفذة للمشروع).

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، ان المجتمعين “بحثوا في المراحل المنجزة والعقبات التي تسببت في تأخر المشروع قسرا، من انتشار وباء كورونا وانفجار المرفأ وغيرها من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي طالت القطاعات كافة.

كما عرض القيمون على الملف، كل بحسب مسؤوليته، عرض ماهية الخطوات المستقبلية الرامية الى استكمال المشروع والوصول الى نتائج ومخرجات ملموسة من موقع الكتروني متطور ووحدة شكاوى رقمية تمكن المضمون من ايصال صوته وشكواه من دون وسيط، إضافة الى خدمات رقمية مرتبطة بتبسيط مسالك واجراءات العمل وأخرى تعنى بمؤشرات الأداء وبرامج إكتوارية خاصة بالضمان”.

وأكد الدكتور كركي أن الإدارة سوف تقوم بكل ما يلزم من أجل تفعيل المشروع والوصول الى موقع الكتروني جديد ذي قيمة مضافة تسهل أمور المضمونين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم عن بعد كما هي حال دول العالم المتقدم، إذ لا تنقصنا الطاقات والخبرات البشرية، ولا الموارد المالية وأن الإدارة سوف تتابع كافة مخرجات “مشروع تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.