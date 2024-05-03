كركي شارك في أعمال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربي بالعراق

شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي في أعمال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربي الذي انعقد في جمهورية العراق – بغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبون، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، رؤساء وممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال والعمال)، ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية.

وكان لكركي سلسلة من اللقاءات الاعلامية مع وسائل اعلام عراقية وعربية تمحورت حول الاوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية وتأثيرها على أسواق العمل ونسب البطالة خاصة في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجيا، اضافة الى دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في المساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في العالم العربي من خلال الانشطة والندوات الفنية والمتخصصة التي تنظمها حول قضايا الضمان والتأمينات الاجتماعية.

كما التقى كركي عدداً من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، لا سيما مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري الذي شكره على دعوته للمشاركة في اعمال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربي، و”هذا يدلّ على مدى اهتمام المنظمة بدور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي على المستوى العربي”، منوّها بـ”الحضور في المؤتمر لاسيما لحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو”.

وبحث المجتمعون في الاوضاع الامنية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان، مستنكرين ما يقوم به العدو الصهوني من اعتداءات وحشية على غزّة ولبنان، كما تم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم خاصة في المنطقة العربية وأهمية العمل على تعزيز أنظمة الضمان والحماية الاجتماعية في العالم العربي لتشمل جميع العاملين والمواطنين لاسيما في ظل التغير في انماط العمل ( العمل من خلال المنصات الرقيمة، والعمل عن بعد).

بعدها تم اطلاع المدير العام للمنظمة على خطة عمل الجمعية للعام 2024 على مستوى تنفيذ الأنشطة لا سيما الانشطة المشتركة مع منظمة العمل العربية ادارة الحماية الاجتماعية، واتفقا على تنفيذ النشاط المشترك حول “الحوكمة والإدارة الرشيدة في سبيل مؤسسات ضمان إجتماعي فاعلة” خلال النصف الأول من شهر تموز في المملكة المغربية.

كما نوّه المدير العام للمنظمة بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.