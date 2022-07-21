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كركي شرح أصول وكيفية معالجة السلفة على غلاء المعيشة

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 1:58 مساءً
كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه “بعد صدور المرسوم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 22 تاريخ 19/5/2022 والقاضي بتحديد بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، كذلك بعد المذكرة الإعلامية رقم 686 التي أصدرها المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بتاريخ 6/6/2022 لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بالإضافة الى مذكرتي وزير العمل المتلعقتين بالموضوع المذكور، وعلى ضوء المراجعات التي وردت الى إدارة الصندوق من قبل بعض أصحاب العمل والاجتماع الأخير الذي عقد بين المدير العام ورئيس الهيئات الاقتصادية معالي الوزير محمد شقير،

أصدر المدير العام للصندوق مذكرة حملت الرقم 35 بتاريخ 21/7/2022 قضى بموجبها شرح أصول وكيفية معالجة السلفة على غلاء المعيشة الممنوحة من أصحاب العمل قبل صدور المرسوم 9129 حيث يتوجب على أصحاب العمل حسم السلفات على غلاء المعيشة من بدل الغلاء المقر في المرسوم 9129 خلال عامين من صدور هذا المرسوم، شرط أن تكون شاملة لجميع الأجراء من دون استثناء.

كما حددت المذكرة المذكورة أعلاه المستندات والبيانات الواجب على أصحاب العمل تأمينها والتقدم بها الى مكاتب ومديريات الصندوق، إضافة الى المهام والمسؤوليات الموكلة الى مستخدمي الصندوق المعنيين معالجة الاشتراكات كذلك المديريات المختصة (المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات ومديرية التتفتيش والمراقبة).

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