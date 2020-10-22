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كركي: صرخة المواطن ستلقى صداها

منذ 3 دقائق
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، بياناً أوضحت فيه التالي الاتي:

“فور تلقيه شكاوى المضمونين عبر القنوات المختلفة في ما خص تأخير معالجة معاملات الامراض السرطانية والمستعصية، بسبب النقص الكبير في الموارد البشرية في الصندوق (الشغور يقارب الـ 57 % من ملاكاته) والغيابات القسرية نتيجة إجراءات الإقفال جراء انتشار وباء كورونا، الأمر الذي تسبب بزيادة الثقل على كاهل المريض وذويه، إذ بات يلجأ الكثيرون منهم الى الاستدانة من أجل تأمين ثمن العلاج، وحرصا منه على الحؤول دون تفاقم الازمة والقيام بكل ما يلزم من أجل تخفيف تداعياتها على المواطن اللبناني، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة رقم 88 تاريخ 22 تشرين الأول 2020 ألزم فيها، بشكل صريح وصارم، المستخدمين المناط بهم أمر معالجة معاملات الحالات الخاصة – كما هو متعارف عليها – إنجازها في مدة تتراوح بين 3 أيام والـ 3 أسابيع كحد أقصى، وفق آلية شرحت بشكل مفصل في المذكرة المذكورة أعلاه، وذلك تحت طائلة المحاسبة واتخاذ العقوبات المناسبة والفورية في حق المخالفين والمقصرين.

كما جدد كركي دعوته المضمونين الى التواصل بشكل مباشر مع الصندوق عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وايصال صرختهم لأنه حتما سوف تلقى الصدى المنشود من أجل حماية حقوقهم وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهونها”.

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