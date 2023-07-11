كركي: كلّ المعاملات في صندوق الضمان مجانية

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميمًا قضى بموجبه التأكيد أنّ كل المعاملات في الصندوق هي مجانية من دون أي رسوم، متمنيًا على كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين، وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق إلى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

وتمنى كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أي معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع إنجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01، أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb.