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كركي: لإنجاز معاملات الضمان الصحي بالسرعة القصوى

منذ 18 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان أشار فيه، إلى أنّه “منذ أيّام، أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، عن خطّة الطوارئ الاستباقيّة التي أطلقها لمواجهة التطورات الأمنية المحتملة، والتي تهدف إلى حماية المضمونين على الصعد كافّة (ماليًّا، صحيّاً، معلوماتيًّا، اجتماعيًّا، قانونيًّا، تأمين التواصل وتسهيلات لأصحاب العمل والمضمونين) بالتماهي مع خطّة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

في هذا السياق، وعلى الصعيد الصحّي، وعطفًا على كتاب وزير العمل رقم 1508/3 تاريخ 13/11/2023 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1990 تاريخ 16/11/2023، أصدر المدير العام تعميمًا حمل الرقم 1998 بتاريخ 17/11/2023 طلب بموجبه إلى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.

وفي سياق متّصل، أعطى كركي توجيهاته إلى مديريّة المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل ترتيب عقود مصالحة مع المستشفيات لدفع قيمة المعاملات المتراكمة لغاية 31/12/2022 وذلك كي تكون المؤسسات الاستشفائية بكامل الجهوزية لاستقبال المرضى المضمونين في ظلّ هذه الظروف الضاغطة”.

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