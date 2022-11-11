كركي لصوت بيروت انترناشونال: نعمل على إعطاء المضمونين راتب تقاعدي لمدى الحياة بعد التقاعد

بعدما تبخرت تعويضات المضمونين في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار كشف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث لصوت بيروت انترناشونال عن أنه يتم العمل على محورين من أجل التعويض ما أمكن عما خسره المضمونون بعدما فقدت تعويضاتهم اكثر من ٩٠٪؜ من قيمتها.

المحور الاول قال كركي: “نعطي لمن يرغب راتب تقاعدي لمدى الحياة ضمن نظام الحماية الاجتماعية للتقاعد مشيراً ان رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥٠٠٠ ليرة يحفز الجميع للاسراع بهذا النظام الذي عملت عليه ادارة الضمان متمنياً ان يتم التوافق عليه من قبل اصحاب العمل و الدولة والعمال من اجل صياغة هذا النظام في صيغته النهائية مشيراًالى ان هذا النظام عملت عليه ادارة الضمان لمدة خمسة اشهر عبر لجنة تشكلت في صندوق الضمان بناءً لطلب من وزير العمل مصطفى بيرم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي قدمت الدراسات الأكتوارية اللازمة لتأمين الاستدامة و الملاءة المالية لهذا النظام الجديد.

ولفت الى ان الراتب التقاعدي سيتم اعادة النظر فيه سنوياً حسب زيادة متوسط الاجور في الضمان الاجتماعي.

كما اشار كركي الى مشروع اخر عمل عليه الصندوق و يقضي بدفع التعويضات على سعر صرف ٣٩٠٠ او ٨٠٠٠ ليرة كاشفاً ان هناك صعوبة في تنفيذه في ظل سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي تعمل على امتصاص السيولة بالليرة اللبنانية من السوق وختم كركي على الدولة مساعدة الموظفين الذين تبخرت تعويضاتهم وان تجد حلاً لمضاعفة التعويضات الذين يتقاضونها بشيكات من الضمان عشرة اضعاف او خمسة او اربعة حسب امكانيات الدولة المالية.