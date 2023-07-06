الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كركي: للإسراع في إقرار موازنة 2023 أو فتح اعتمادات إضافية

منذ 38 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

A A A
طباعة المقال

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنّه نتيجة المعوّقات التي تحول دون تأمين المطبوعات المطلوبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحيث أنّ موقع الصندوق التفاعلي أنشئ على قاعدة تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي مذكرة حملت الرقم 32 بتاريخ 6/7/2023 قضى بموجبها قبول التصاريح الاسمية السنوية المطبوعة عن الموقع الالكتروني للصندوق شرط أن تكون مطابقة تماما لقيود الصندوق لجهة المعلومات الخاصة بالمضمونين.

وحدد المدير العام الآلية والضوابط التي يجب اتباعها لقبول التصاريح الإسمية السنوية، محذرًا من أي تلاعب بالمعلومات المقدمة للصندوق تحت طائلة الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء.

وفي الختام، أكد المدير العام، أنه وعلى الرغم من كل الظروف المعاكسة التي تعرقل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، لن يتوقف عن القيام بكل ما يلزم من أجل إيجاد حلول بديلة وعملية وخصوصا من خلال اعتماده على التحول الرقمي ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وطالب كركي مجلس إدارة الصندوق بالإسراع في إقرار الموازنة العامة والإدارية للعام 2023 أو فتح الإعتمادات الإضافية اللازمة لتشغيل مرفق الضمان الاجتماعي.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي: لن نترك بلادنا فريسة وأولادنا يعيشوا تحت ظل سلاح حزب الله
    مصرف لبنان
    بيان لنواب حاكم مصرف لبنان: لتعيين حاكم جديد.. وإلّا
    السفير السعوديّ وليد بخاري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    مباحثات بين بخاري ووزير الخارجيّة.. ماذا في التفاصيل؟

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة