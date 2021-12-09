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كركي للمضمونين: لن أتوقف عن السعي الدائم والحثيث للدفاع عن حقوقهم

9 - ديسمبر - 2021
كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:

“منذ توليه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2002، انتهج الدكتور محمد كركي سياسة تفعيل أجهزة الرقابة المالية والصحية لتحسين تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق عبر اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة، وذلك من أجل تمكين الصندوق من تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين.

وقد نجح الدكتور كركي، من خلال نهج الأمانة وحسن الأداء، بتوظيف الأموال التي ترفد الى الصندوق على أفضل وجه، لتأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين ودفع التقديمات الاجتماعية لهم.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام قرارين بتاريخ 7/12/2021 حملا الرقمين 738 و743 والذي قضى بموجبهما إعطاء مكاتب الصندوق الاقليمية والمحلية سلفات مالية استثنائية بقيمة 21 مليار ليرة لبنانية تخصص لدفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين، على أن تسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31/12/2021.

وعليه، يتعهد الدكتور كركي للمضمونين بأنه لن يتوقف عن السعي الدائم والحثيث للدفاع عن حقوقهم ولن يتوانى عن التواصل مع جميع المعنيين في شتى الملفات من زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية، وتغطية زيادة أسعار الدواء، والعمل على تحسين القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، وغيرها من أجل الوصول الى الخواتيم المرجوة لحماية الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد”.

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