كركي: مختبرات إضافية لفحص "كورونا" لتغطية المضمونين

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 658 تاريخ 28 كانون الثاني 2021 قضى بموجبها إضافة 3 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 106 مختبرات، وذلك “حرصاً منه على تحقيق هدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحماية الأمن الصحي والاجتماعي للمضمونين المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، وفي ظلّ ما تشهده البلاد من موجة انتشار وتفشّ لوباء “كورونا” بسلالته الجديدة، استدعت الضرورة إجراء فحوصات الـ PCR بشكل متزايد، وعطفاً على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلّقة بالتشخيص المخبري لفيروس “كورونا” ( COVID – 19) والتي حدّد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص وكذلك على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص “كورونا”، واستناداً الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 63/1 تاريخ 12/1/2021 المتعلق بإضافة مختبرات طبية جديدة لإجراء فحص COVID-19”.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

– مختبر مستشفى سيدة زغرتا.

– مختبر مستشفى دار الشفاء – طرابلس .

– مختبر مركز أليت الطبّي.

وفي هذا السياق ذكّر كركي “جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس “كورونا” (COVID – 19) وجوب التقيّد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما بالتعرفة والضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية”.

كما طالب “جميع المستشفيات المتعاقدة وجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هذه الجائحة وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولاً للإدعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر”.

من هنا، كرّر حرصه الشديد “على حفظ أمن المواطنين الصحي والاجتماعي وأن الصندوق، إدارة ومستخدمين، على أتمّ الجهوزيّة لتأدية واجبهم المهني والانساني تجاه المضمومين، ويدعوهم الى اتخاذ أقصى درجات الوقاية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بصورة مستمرّة وعدم الخروج من منازلهم طيلة فترة الاقفال العام إلّا في حالات الضرورة القصوى”.