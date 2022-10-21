الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كركي مدّد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية المضمونين حتى نهاية العام 2022

منذ 47 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

A A A
طباعة المقال

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم، انه “على غرار الإجراء الذي سبق أن اتّخذه ‏المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في العام 2021 بالتنسيق مع رئاسة الجامعة اللبنانية، وعطفاً على ‏قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1953 تاريخ 13/10/2022، أصدر الدكتور كركي مذكرة بتاريخ 20/10/2022 حملت الرقم 54 ‏قضى بموجبها تمديد مفعول جميع إفادات التسجيل والمتابعة الدّراسية الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2021-2022 ، ‏بصورة استثنائيّة، لغاية 31/12/2022، الأمر الذي يضمن استمرارية استفادة الطلّاب الجامعيين والأبناء الذين هم على عاتق ذويهم ‏ويتابعون دراستهم الجامعية من التقديمات الصحيّة للصندوق حتى نهاية العام “2022‏‎.‎

وأوضحت “ان هذا الاجراء يأتي في سياق القرارات والإجراءات التي يتّخذها المدير العام للصندوق من أجل تسهيل أمور المضمونين ‏والحؤول دون خسارة حقّهم برعاية صحيّة لائقة وكريمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نديم الجميل
    نديم الجميل: البوصلة تبدأ بانتخاب رئيس وسطي
    عصام شرف الدين
    شرف الدين: 6000 نازح سوري سيعودون من لبنان إلى بلدهم
    وزير الصحة فراس الأبيض
    جرعة أولية من لقاح ‏‏"كوليرا" إلى لبنان خلال 10 أيام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
    نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
    ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
    رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
    وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!