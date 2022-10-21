كركي مدّد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية المضمونين حتى نهاية العام 2022

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم، انه “على غرار الإجراء الذي سبق أن اتّخذه ‏المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في العام 2021 بالتنسيق مع رئاسة الجامعة اللبنانية، وعطفاً على ‏قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1953 تاريخ 13/10/2022، أصدر الدكتور كركي مذكرة بتاريخ 20/10/2022 حملت الرقم 54 ‏قضى بموجبها تمديد مفعول جميع إفادات التسجيل والمتابعة الدّراسية الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2021-2022 ، ‏بصورة استثنائيّة، لغاية 31/12/2022، الأمر الذي يضمن استمرارية استفادة الطلّاب الجامعيين والأبناء الذين هم على عاتق ذويهم ‏ويتابعون دراستهم الجامعية من التقديمات الصحيّة للصندوق حتى نهاية العام “2022‏‎.‎

وأوضحت “ان هذا الاجراء يأتي في سياق القرارات والإجراءات التي يتّخذها المدير العام للصندوق من أجل تسهيل أمور المضمونين ‏والحؤول دون خسارة حقّهم برعاية صحيّة لائقة وكريمة”.