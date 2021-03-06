الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كركي: ملف رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى بات قاب قوسين أو أدنى

6 - مارس - 2021
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

A A A
طباعة المقال

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح، أن “ملف رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى بات قاب قوسين أو أدنى، وسيكون ساري المفعول فور صدور قرار مجلس الإدارة بعدما أنجزت الإدارة كل ما هو مطلوب منها بهذا الشأن”، ولحينه حذر كركي أي “مستشفى من تقاضي فروقات مالية أو تحميل المريض زيادات إضافية غير التعرفات المنصوص عليها في العقود المبرمة والملزمة مع الصندوق”، كما أكد أنه سوف يتخذ تدابير قاسية بحق المخالفين.

ولفت الى أن “الضمان كان السباق في القيام بالمبادرات التي من شأنها حماية أمن المضمونين الصحي، وقد ترجمت هذه الخطوات بتكبد الصندوق 35 مليار ل.ل بدون رفع الاشتراكات أو مساعدات من الدولة ودون تحميل المواطنين أعباء إضافية”، وأكد حرصه على أنه سوف “يقوم بأي إجراء من شأنه ضمان استمرارية القطاع الاستشفائي وتأمين أفضل الخدمات الصحية والطبية للمرضى المضمونين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الجيش اللبناني
ما حقيقة تقديم 100 دولار شهريا لكل عسكري؟
المنتخب اللبناني لكرة السلة
منتخب لبنان لكرة السلة فاز على السعودية
وزير المهجرين: الدولة السورية ستتحمل تكلفة إعادة النازحين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة