كركي من القاهرة: لاستحداث تشريعات تعزّز أنظمة الحماية الاجتماعية

اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، الندوة القومية حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل والتي نظمتها بالتعاون مع منظمة العمل العربية، إدارة الحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية – القاهرة، في حضور رئيس الجمعية محمد كركي وبمشاركة ممثلين عن كل من أطراف الانتاج الثلاثة وعن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من 18 دولة عربية.

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شدد في كلمته على “أهمية هذه اللقاءات على المستوى العربي والتي تعكس صورة مشرقة وجدية حول أهمية العمل العربي المشترك على مستوى الشركاء الاجتماعيين”، منوهًا بدور الجمعية والمنظمة في تعزيز ودعم مؤسسات الضمان والتأمينات في العالم العربي لتحقيق العمل اللائق للعمال العرب وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية للمواطنين في عالمنا العربي”.

كما أكد كركي “حق كل مواطن عربي بالحصول على الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان”.