السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
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كركي يتحدث عن المادة 124 من مشروع قانون الموازنة

منذ 18 ساعة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّه “لا يمكن أن تمرّ المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها المفروضة”.

وطالب في بيان “بمجموعة تعديلات جوهرية من شأنها حماية أموال الضمان والمضمونين”.

وقد دعا الاتحادات العمالية والنقابات الى “الحذو حذو الصندوق والضغط من أجل عدم إقرارها، وكانت الاستجابة كبيرة وخصوصا من رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر”.

وقد أسهمت الجهود بتعديل المادة 124 لناحية استمرارية تقسيط الديون المتوجبّة على الدولة، وفق ما طالب به كركي أي على مدى 5 سنوات وليس 10، كذلك دفع مستحقات الصندوق المرصودة له في موازنة العام 2022، خلال العام وعدم التأخير في سدادها من أجل استمرار ديمومة التقديمات الصحيّة للمضمونين، بحسب البيان.

أمّا لناحية الفوائد، فأشار الى أنه “سيصار الى الاستمرار في المباحثات وفق السياسات العامّة للفوائد التي سوف تعتمدها الدولة”.

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