كركي يشكر وزير المال لاتخاذه كل الإجراءات اللازمة من أجل استمرارية عمل الضمان الاجتماعي

صدر عن مكتب العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “في ضوء الاجتماع الذي انعقد في مكتب وزير المالية الدكتور غازي وزني والذي حضره مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الاسبوع الماضي والذي تعهّد بخلاصته معالي الوزير برفد الصندوق بدفعات دورية من مجموع الأموال المرصودة له في موازنة العام ٢٠٢١، أعطى الدكتور وزني بتاريخ اليوم الواقع في ١٠ حزيران ٢٠٢١ توجيهاته بدفع ٥٠ مليار ل.ل لصالح الصندوق .

وفي هذه المناسبة يتقدم المدير العام الدكتور كركي بالشكر الجزيل من معالي الوزير وزني لدعمه المستمر وسعيه الدائم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة وكذلك ضمان التعاون بينها وبين القطاع الصحي بأقطابه كافّة بغية حماية أمن المواطنين الصحي والاستمرار في دفع التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين وتأمين الرعاية الصحّية اللائقة لثلث الشعب اللبناني.

من هنا، يتمنى المدير العام أن يكون هذا الإجراء الخطوة الأولى لمجموعة دفعات دورية تعهّد معالي الوزير دفعها شهرياً بحيث يتمّ دفع كامل الأموال المرصودة للصندوق في موزانة العام ٢٠٢١ والبالغة قيمتها ال ٤٦٠ مليار ل.ل قبل نهاية هذا العام”.