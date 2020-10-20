كركي يضيف 4 مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية الرقم 648 تاريخ 19 تشرين الاول 2020، أضاف بموجبها 4 مختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا، ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 71 مختبرا، وذلك عطفا على المذكرة الإعلامية الرقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها الصادرة عنه المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص، وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة الرقم 1391/1 تاريخ 12/10/2020 المتعلق بإضافة مختبرات طبية لإجراء فحص COVID-19.

المختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

– مختبر اوتيل ديو دي فرانس HOTEL DIEU DE FRANCE

– مختبرات Professional Healthcare Diagnostic (PHD)

– مختبرات EVA LAB للتحاليل الطبية المتطورة.

– مختبرات سانت ايلي الطبية – انطلياس.

وذكر كركي المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس الرقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيما التعرفة المحددة بسعر 000 150 ل.ل. حدا أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء أكانت سلبية أم إيجابية.