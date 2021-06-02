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كركي يطمئن المضمونين: مستمرون بدفع التقديمات الصحية

2 - يونيو - 2021
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن اجتماع عمل عقد، في مكتب وزير المالية غازي وزني مع كل من مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وأشار في بيان الى أن “كركي طمأن المضمونين أن الصندوق سوف يستمر بدفع التقديمات الصحية لهم كالمعتاد بعد وعد تلقاه من وزير المالية مشكورا، برفد الضمان بمبالغ دورية حتى نهاية العام 2021″.

وأعطى الوزير توجيهاته لدفع الدفعة الأولى بمبلغ يتراوح بين 50 و75 مليار ليرة سوف تصل الى الضمان في غضون الأيام القليلة القادمة، مبدياً تقديره وشكره الجزيل لجهود معالي وزير المالية والتجاوب الذي أبداه من أجل ضمان استمرارية هذه المؤسسة واعتبارها على سلم الأولويات، كونها صمام الأمان للشعب اللبناني”.

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