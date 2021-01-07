كركي يقرّر اقفال مكتب الضمان في زغرتا اعتبارا من الغد

قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد کرکي اقفال مكتب زغرتا اعتبارا من يوم الجمعة 8-1-2021 لغاية يوم الاحد 17-1-2021، عطفا على قرار محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا رقم 1 غ /۲۰۲۱ تاریخ 7-1-2021 القاضي باقفال جميع الموسسات التجارية والصناعية والادارات العامة والبلديات بناء على توصية لجنة ادارة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، وحفاظا على صحة المضمونين والمستخدمين في ظل تفشي وباء كورونا في القضاء.

وأوضح أنه يمكن للمضمونين، في حالات الضرورة، الحصول على الموافقات الاستشفائية من اي مكتب آخر ضمن محافظة لبنان الشمالي.