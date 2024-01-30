كركي يوقّع بروتوكول تعاون مع الجمعية الدولية للضمان.. ماذا تضمّن؟

في إطار فعاليات اليوم الثاني للندوة الفنية لمكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الكويت، وقّع رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي والأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو أبي رامية كيتانو، بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك بمشاركة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي.

ويتضمّن بروتوكول التعاون:

– تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال.

– تنفيذ الأنشطة على المستوى الإقليمي مع الحرص بشكل خاص على تحسين القدرات الفنية والإدارية لمنظمات الضمان الاجتماعي لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل الأشخاص في القطاع غير الرسمي (غير المنظم) في المنطقة العربية .

على أن يسري العمل بهذا البروتوكول اعتبارًا من تاريخ توقيعه في 30 كانون الثاني/ يناير 2024 .

وبعد التوقيع تمنى كل من كركي وكيتانو “النجاح والتوفيق لهذا التعاون لما يحققه من قيمة مضافة لتحسين أداء مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية ولا سيما لجهة توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي”، آملين أن “يتم تنظيم أنشطة مشتركة في أقرب فرصة ممكنة تنفيذًا لبروتوكول التعاون”.