كركي: 208 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “في أقل من خمسة أيّام على إصدار القرارات الأخيرة بصرف سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء والتي رفعت مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 إلى 4174 مليار ل.ل، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي التزامه الصريح بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات وتسديد المستحقّات للأطبّاء والمستشفيات والمضمونين.

فقد أعطى المدير العام بتاريخ اليوم في 29/9/2025 موافقته على دفع مبلغ 208 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك ضمن المعاملات المنجزة التي قدّمت إلى الصندوق مؤخراً.

ويُعتبر هذا الإجراء دليلاً ملموساً على جدّية الإدارة في الوفاء بتعهّداتها والتزاماتها، حيث كان المدير العام قد دعا جميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتها ليصار إلى تسديدها بالسرعة اللازمة، وهو ما يحصل فعلياً على أرض الواقع.

ويشدّد د. كركي على أنّ وتيرة الدفع لم تعد تتعدّى الأسبوع الواحد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل إدارة ومستخدمي الصندوق لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الصحيّة للمضمونين.

وفي المقابل، يدعو المدير العام المستشفيات وكافة مقدّمي الخدمات الصحيّة إلى القيام بواجباتهم كاملةً، والالتزام بالتعرفات الرسميّة المقرّة من الصندوق وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافيّة غير مبرّرة. كذلك أعاد د. كركي طلبه إلى المستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها وفق الشروط والمعايير المعتمدة ليصار إلى قبضها من دون أي تأخير.

كما حذّر مجدّداً من الاستمرار في إطلاق الاتهامات الباطلة التي لا هدف لها سوى التغطية على المخالفات المرتكبة من بعض المستشفيات والأطبّاء بحق الضمان والمضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة متى دعت الحاجة.”