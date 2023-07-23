الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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كرم: أبواق المُمانعة عادت إلى التهديد بالفوضى

منذ ساعة واحدة
فادي كرم

فادي كرم

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تحدث عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب فادي كرم، عن عودة أبواق محور الممانعة إلى التهديد بالفوضى وفبركة الملفات.

واعتبر كرم في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، أنّه “مع تأكد محور المُمانعة من سقوط محاولاته للسيطرة على لبنان وفشل مخططاته نتيجة تمسّك المعارضة بمواقفها الرافضة له ومواجهته، وبعد البيانات الدولية التي تحمّله مسؤولية انهيار لبنان، عادت أبواقه إلى التهديد بالفوضى، وآخرها من اشتاق لأدواره السابقة من فبركاتٍ للملفّات”.

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