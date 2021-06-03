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كرم: الأدوية الإيرانية تسرّبت بكل وقاحة والشعب اللبناني حقل اختبار

3 - يونيو - 2021
فادي كرم

فادي كرم

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غرّد أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”، قائلاً “عندما نبّهنا سابقاً من محاولات ادخال ادوية ايرانية المنشأ بطريقة غير قانونية الى الاسواق اللبنانية كنّا نُدرك ان صحّة المواطن اللبناني ليست من اهتمامات السلطة بل ما يعنيهم تسويق الصناعة الايرانية. الادوية الايرانية تسرّبت بكل وقاحة الى الاسواق اللبنانية والشعب اللبناني حقل اختبار”.

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