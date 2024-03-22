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كرم: الأطراف متّجهة نحو التفاهم

منذ ساعة واحدة
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أعرب النائب فادي كرم  في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن “إيجابية اجتماع بكركي الذي عقد بين الأطراف المسيحية يوم أمس”، مشيرًا إلى أن “الأطراف متّجهة نحو التفاهم”، كاشفاً أن “الورقة التي يعدّها المجتمعون وطنية”.

وقال: “البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي سيضع الوثيقة الوطنية بين أيادي الأطراف اللبنانية كافة، والطرف الذي يعرقلها يساهم في عرقلة مؤسسات الدولة”.

ورأى أن “على المشاركين أن يكونوا مبدئيين ووطنيين لمصلحة البلد وليس على حساب التفاهمات والتسويات”.

وعن قضية السلاح غير الشرعي وانتخاب رئيس للجمهورية، لفت إلى أن “هذه النقاط أساسية الى جانب نقاط أخرى مفصّلة داخل الوثيقة”.

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