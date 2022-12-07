الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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كرم: التجارب مع التيار كانت سيئة ومخيّبة للآمال

منذ 10 دقائق
فادي كرم

فادي كرم

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رأى النائب فادي كرم أن “التقارب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في ما يتعلق بالدستور أمر طبيعي، الا أنه لكل منهما اعتبارات معينة، فالقوات تمارس حقها الديموقراطي وتنتخب فيما التيار ما زال متمسكاً بالورقة البيضاء”.

ورداً على سؤال ما إذا كان سيحصل تقارب بين “القوات” و”التيار” حول الاستحقاق الرئاسي، قال كرم: “إن التجارب مع التيار كانت سيئة ومخيّبة للآمال ولن نقبل ان نكون ورقة لتدعيم موقف التيار في وجه حزب الله”.

وعن تبنّي القوات ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، أكد في حديث الى “صوت كل لبنان”: “انها ليست مسألة وقت بل ظروف، والا علم لديه عن نضوج تسوية خارجية تمهد لوصوله”.

وأكّد أن “القوات ليست ضد عقد جلسة وزارية إذا اقتضى الامر، إلا أن جدول أعمال الجلسة التي عقدت كان فضفاضاً وكأنه لا يوجد فراغ في موقع الرئاسة”.

وختم: “النية واضحة وهي تعطيل الرئاسة الأولى وتسيير الأمور من الرئيسين ميقاتي وبري”.

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