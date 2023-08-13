الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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كرم: التفاهم لا يكون على أسس التسويات مع طرف "الدويلة"

منذ ساعة واحدة
فادي كرم

فادي كرم

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أكد النائب فادي كرم أنّ “مسعانا الدائم التفاهم مع الجميع على أسس واضحة وبناء الدولة ومؤسساتها، وليس على أسس التسويات مع طرف الدويلة الذي هو طرف إيديولوجي لن يتراجع عن مشروعه الإقليمي، ودائمًا ستكون الحوارات معه لصالحه”.

كرم وفي حديث عبر الـLBCI، أشار إلى أنّ “حدثي عين إبل والكحالة لا يمكن لأحد تمريرهما، وأقله أن يكون هناك تحقيقات لكشف حقيقة وأسباب ما حصل كما يتم التحقيق في أي حادثة.”

ورأى كرم أن “منطق جيش شعب مقاومة سقط في الأحداث التي جرت خلال السنتين الماضيتين والكحالة أسقطته، كما أنهم بإيديولوجيتهم وبتصرفاتهم ومعاملتهم للشعب اللبناني أسقطوا مفهوم المقاومة.”

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