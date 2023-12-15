كرم: التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء "معرّض للطعن"

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “الدعوة لأخذ القرار بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في مجلس الوزراء هي موقف مشبوه وغير مضمون ومعرّض للطعن، ولا نريد أن نخاطر في موقع قيادة الجيش ونحن أمام مؤامرة كبيرة لإبعاد الجيش اللبناني ووضعه جانبًا”.

أضاف في حديث للـLBCI: “ضمان الأمن القومي يخص جميع الشعب اللبناني، وبالتالي لا يجب الغياب عن هكذا جلسة ولا يلعب أحد على موضوع النصاب في هكذا مسألة حساسة”.

وختم: “هدفنا أن نضمن السلم الأهلي ونسعى لتحييد الجيش ونصرّ على التمديد لقائده، ونعلم أن هناك نية لدى البعض لوضع اليد على قيادة الجيش”.